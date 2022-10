Kuiken omschrijft vertrek van Arib als ’pijnlijk’

Kuiken sprak de woorden tijdens een PvdA-ledenraad in Apeldoorn. Lang zag het er naar uit dat daar een feestje gevierd zou worden, aangezien de partij aan een stevige klim in de peiling bezig was. Het vertrek van PvdA-coryfee Arib trok daar als een donderwolk overheen.

Meteen maar even terugblikken en spuien, bedacht Kuiken zich ongetwijfeld in aanloop naar de ledenraad. Met PvdA-burgemeester Ton Heerts als gespreksleider kregen verontwaardigde, balende of teleurgestelde leden meteen aan het begin van de bijeenkomst de gelegenheid om vragen te stellen.

Burgemeester Heerts trapte meteen zelf maar af. Hoe Kuiken zelf terugkijkt op de week waarin de partij Arib als Kamerlid verloor na anonieme meldingen over het vermeende schrikbewind dat de oud-Kamervoorzitter zou hebben gevoerd?

Hand in eigen boezem

Kuiken stak, net als eerder deze week, de hand in eigen boezem. Ze baalt ervan dat ze een brief van de oppositie niet mede heeft ondertekend. In die brief worden vragen gesteld over de gang van zaken. Kuiken had tevens gewild dat ze publiekelijk beter voor Arib was opgekomen. „Hoe je wendt of keert, er is nu alleen maar schade”, vreest ze. „Schade voor medewerkers, schade voor Khadija, schade voor ons allemaal. Ook voor de democratie, omdat iedereen denkt: wat maken ze er een enorme bende en puinhoop van. Dat vind ik pijnlijk en verdrietig.”

Gert Maas, raadslid uit Hardinxveld-Giessendam, heeft nog wel een appeltje te schillen met PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij zat in bestuur van de Tweede Kamer en gaf dus ook groen licht voor het inschakelen van de landsadvocaat voor advies over de binnen gesijpelde anonieme meldingen over Arib. „Een advies van de landsadvocaat? Dat kan ik niet begrijpen. Dat geeft conflicterende belangen. Waarom is er geen advies aan de parlementaire advocaat gevraagd?” Een vraag die hout snijdt, vindt Kuiken. „Het is de vraag of dat een logische route was. Waarom het bestuur deze weg gekozen heeft, is precies een van de vragen die ik heb.”

Jan-Kees Koning uit Tiel baalt als een stekker. „Ik maak me zorgen over politiek en zorgen over PvdA, want dit is zeer schadelijk”, zegt hij over de gebeurtenissen van afgelopen week.” Kuiken kan dat ergens wel begrijpen. „Ik had vandaag heel uitgebreid willen praten over welke plannen we hebben, want het door GL en PvdA bedongen prijsplafond heeft bewezen dat knokken loont. We hebben nu een pijnlijke week gehad, en wat nazorg hebben we nodig.”

PvdA’er Wim Kruis heeft met lede ogen aangezien hoe partijgenoten elkaar de afgelopen week bestreden. Er ontstonden kampen. Het ene kamp nam het op voor Arib, het andere wees erop dat er al langer klachten zijn over het stemmenkanon. Hoe kijkt Kuiken daar nou naar, wil hij weten. Dat PvdA’ers elkaar zo vaak publiekelijk aanvallen is nu eenmaal de aard van het beestje, vreest Kuiken. „Dat is af en toe moeilijk en pijnlijk”, zegt ze. „Gelijktijdig bedacht ik me ook: wij blijven wel van de partij van de open communicatie. We blijven elkaar de waarheid zeggen. Dat is misschien niet altijd nodig, maar wij kunnen onrecht nu eenmaal slecht uitstaan. Dat kenmerkt onze rode familie.”

Een kanttekening plaatst Kuiken ook: „Soms doen we er beter aan om heel even tot tien te tellen.”