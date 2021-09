Meer dan twintig doden in noordoosten VS door noodweer

Nieuwszender NBC bericht dat in New Jersey veertien mensen om het leven zijn gekomen en in de stad New York acht. In beide staten is de noodtoestand afgekondigd,

In het centrum van de stad New York werden recordhoeveelheden neerslag gemeten. Burgemeester Bill de Blasio noemde het noodweer en de talrijke overstromingen in de stad „historisch.” Er zijn ook metroverbindingen ondergelopen en treinen en vluchten zijn uitgevallen als gevolg van de wateroverlast.

Er zijn ook meldingen van schade en slachtoffers in de staten Maryland en Pennsylvania.