Trein met Paul Ryan en congresleden botst op vuilniswagen

Ⓒ Twitter

Charlottesville - Een trein met daarin Repubikeinse Congresleden is woensdag gecrasht in Charlottesville, in de Amerikaanse staat West Virginia. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, meldden Amerikaanse media. In de trein zat volgens CNN ook de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan. In de trein raakten geen mensen ernstig gewond.