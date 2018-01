Groenwerker opgepakt bij brandend busje

De man kreeg - behalve handboeien - twee bruine zakken om zijn handen heen. Ⓒ News United/Jack Huygens

Borne - Een man is woensdag gearresteerd tijdens zijn werk in de groenvoorziening in de Twentse gemeente Borne. Dit nadat een busje van het groenvoorzieningsbedrijf waar hij voor werkt in vlammen opging.