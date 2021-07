Nederlandse vrouw gebruikt lachgas tijdens achtervolging, drie Belgische agenten gewond

De auto met Nederlandse nummerplaat werd vanuit Nederland achtervolgd en reed maandagavond rond 23.15 uur de grens over in Veldwezelt. Het ging alle kanten uit, en de Nederlandse politie riep de hulp in van de politiezone Lanaken-Maasmechelen om het voertuig staande te houden.

Ballon met lachgas

De bestuurster, die weigerde te stoppen, reed via Rekem richting Maasmechelen. Op de Rijksweg haalde ze snelheden van meer dan 100 kilometer per uur. Ze beging een hele reeks verkeersovertredingen en negeerde onder meer de rode lichten. De politie zag bovendien dat ze tijdens het rijden een ballon met lachgas inhaleerde.

Toen de vrouw via de ontsluitingsweg weer de E314 richting Nederland wilde oprijden, crashte ze tegen een lantaarnpaal en werd ze door een politievoertuig van de politie Lanaken-Maasmechelen geramd. Drie agenten raakten gewond bij de achtervolging en moesten onderzocht worden in het ziekenhuis. Ze zijn een aantal dagen arbeidsongeschikt. In totaal raakten twee politievoertuigen beschadigd. De 27-jarige Nederlandse bestuurster is aangehouden.