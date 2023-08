Fatbike uit verzekering geknikkerd: ’Massaal opvoeren en ombouwen gevaarlijke trend’

Het aantal verzekerde fatbikes bij de ANWB is sinds de invoering van de helmplicht voor snorfietsen snel gegroeid. De fiets met dikke banden is voor veel mensen een goed alternatief voor een e-bike of scooter. De keerzijde van de populariteit is grote diefstalgevoeligheid, waarbij in grote steden de kans om slachtoffer te worden bijna een zekerheid is.

’Spijtig’

,,We vinden het spijtig dat we dit besluit moeten nemen. Op dit moment hebben we echter geen andere keuze. De diefstalcijfers van fatbikes zijn torenhoog en om fietsverzekeringen voor een ieder betaalbaar te houden zijn we gedwongen om per 6 september dit besluit te nemen”, zegt Floor van Workum, ceo ANWB Verzekeren.

Daarnaast worden veel fatbikes na de verkoop aangepast, bijvoorbeeld door een gashendel aan te brengen, de fatbike op te voeren of beide. Dit vergroot het risico op schade en onveilige verkeerssituaties. Door de toevoeging van een gashendel of het opvoeren, krijgen deze fietsen de kenmerken van een snorfiets en mogen ze zonder kenteken niet de openbare weg op. Ongevallen met zulke motorrijtuigen zijn niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder en kunnen daardoor grote financiële impact hebben.

Beveiligingseisen

Van Workum: „Het massaal opvoeren en ombouwen van fatbikes is een gevaarlijke trend. Want naast de financiële aansprakelijkheidsrisico’s die het met zich meebrengt, zorgt het ook voor gevaarlijke situaties op de weg. Het remmen van deze trend is dan ook een nadrukkelijk uitgangspunt als we de voorwaarden voor de nieuwe fatbike-verzekering gaan ontwikkelen.”

De komende tijd gaat de ANWB onderzoeken hoe fatbikes toch verzekerd kunnen worden. Daarbij wordt niet alleen aan een passende premie gedacht, maar bijvoorbeeld ook aan beveiligings- en stallingseisen. Bestaande klanten krijgen bericht per wanneer de lopende verzekering wordt beëindigd.

Bendes

Maandag al berichtte De Telegraaf dat het aantal diefstallen van e-bikes ook explosief gestegen is en dat die aantallen dit jaar ver over de 100.000 rijwielen zullen uitkomen. Het zijn vooral goed georganiseerde bendes uit Oost-Europa die hier toeslaan, waarbij de elektrische fietsen met duizenden per maand de grens over gaan.