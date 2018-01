’Ik dacht: ze slaan me helemaal dood’

„Hier zaten ze, met z’n tweeën. Toen ik aankwam, sloegen ze me gelijk neer. Toen ik op de grond lag, hebben ze me nog vier of vijf keer geslagen”, kijkt Daans terug op het voorval (zie video hieronder). „En ik zei nog goedendag.”

De Arnhemmer, eigenaar van kiosk ’t Duifje, had twee tassen met Surinaams eten bij zich en een flink geldbedrag. Dat laatste verloor hij: de twee ’agressieve bontkraagjes’ hebben 1.500 euro kunnen ontfutselen. De politie heeft ze niet kunnen vinden.

„Ik ga er makkelijk mee om. Zit er niet echt mee en stop nergens mee”, zegt Daans. Toch kan hij zulke praktijken niet toleren. Daans heeft een beloning van 1.000 euro uitgeloofd voor degene die de gouden tip heeft om de mishandelaars te vinden.