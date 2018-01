Snel kraakt Belastingdienst over innen belasting

In een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer erkent Snel nogmaals dat vorig jaar „duidelijk een aantal dingen echt niet goed zijn gegaan”, waardoor pas te laat werd erkend dat de systemen bij de Belastingdienst niet op orde waren. „Verklaring is gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement en onderdelen die onvoldoende met elkaar in verbinding staan”, somt Snel op.

Hij erkent dat dit ‘helaas geen nieuwe constateringen’ zijn wat betreft de fiscus. Naast de al eerder genomen maatregelen, wil Snel onder meer nu ook extra mankracht aanstellen om de systemen op te bouwen en er zijn meer mensen aan het werk gezet om de achterstand in de aanslagen van erfbelasting in te lopen.

Eind november kondigde de staatssecretaris al aan dat de Belastingdienst geen rente zal heffen over erfbelasting die te laat wordt opgelegd door problemen bij de fiscus zelf. Die regeling geldt zolang als nodig is.

Het bedrag dat de fiscus is misgelopen, wordt naar verwachting de komende jaren alsnog geïnd.