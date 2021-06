Corona en warme zomer zorgden vorig jaar voor veel meer boetes op het water

Handhavers deelden in totaal 4800 boetes uit op het water, het hoogste aantal in zeven jaar tijd. In 2019 ging het nog om ongeveer 3300 boetes. Met de bekeuringen van de vorige zomer werd in totaal bijna 900.000 euro opgehaald. Vooral snelheidsduivels in een motorboot kregen vaker een prent. Maar ook schippers die te jong waren of geen vaarbewijs hadden, werden vaker beboet.

Het was vorig jaar volgens de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) veel drukker op het water. De zomer van 2020 was volgens het KNMI zeer warm en zonnig. Bovendien vierden veel Nederlanders vakantie in eigen land vanwege de vele reisbeperkingen in verband met het coronavirus.