Zijn er geen belangrijker zaken om over te schrijven? Dopingschandalen, dieselschandalen, DDoS-aanvallen? Neen. We moeten het hebben over koe Hermien. Het verhaal van koe Hermien ontstijgt alles. Het is een fabel van de moderne tijd. In een fabel worden menselijke eigenschappen geprojecteerd op dieren en de dieren leren ons mensen dan een lesje. Dat doet koe Hermien ook.