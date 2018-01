Blauwe supermaan in Nederland: de beste foto’s van lezers

De term ’blauwe maan’ verwijst naar de tweede volle maan in een maand tijd. Het is overigens maar een naam, want hij heeft helaas gewoon zijn normale kleur. Maar toch is het bijzonder, want tegelijkertijd is er sprake van een supermaan. We spreken van een supermaan als de maan in zijn baan het dichtst bij de aarde staat. De maan lijkt dan groter en feller dan normaal.

In dit artikel vind u een selectie van de foto’s die onze lezers instuurden. Dank!

Tekst gaat verder onder de foto

Eelde, Drenthe. Ⓒ Marlies Ottens

In Noord-Amerika, Azië, de Pacific, en Australië doet de natuur er nog een schepje bovenop en wordt de maan ook nog eens verduisterd door de schaduw van de aarde. De verduisterde maan krijgt een rode gloed en wordt dan ’bloedmaan’ genoemd. De Amerikanen spreken zelfs van ’super blue blood moon’.

Leiden Ⓒ Ton de Ridder

Wevershoof Ⓒ Marit van den Berg

Volendam Ⓒ Henk en Nel Tol

Leiden Ⓒ Marcel van Meerbeek

Supermaan bij de Westerkerk in Amsterdam Ⓒ Marry Doodeman

Tenerife Ⓒ Chris Piguillet

Haarlem Ⓒ Kitty Rolf

Lelystand Ⓒ Frank Driessen

Supermaan bij de Tower Bridge in Londen. Ⓒ Jelle van Vugt

Edam Ⓒ Hein Zeeman

Een bijzonder lichtspel boven Schiedam. Ⓒ Paula van Ameijden

Hillegom Ⓒ Ralph en Mirjam

Het Gelderse Lievelde Ⓒ Koen Wassink

Hoofddorp Ⓒ Dorrit Bom

Oostenrijkse sfeer in Ellmau Ⓒ Dennis de Goede

Supermaan boven de Zandvoortse duinen. Ⓒ Joris Deley

Deurne, Noord-Brabant. Ⓒ Gerard Langen

Singelweg, Groningen. Ⓒ Wim Braakman

Heemskerk Ⓒ Kaan Kahraman

De maan en de molen in de binnenstad van Woerden. Ⓒ Bep van Amerongen

Het Brabantse Geldrop. Ⓒ Rob Engelaar

Wolkensluiers boven IJmuiden geven een bijzonder effect. Ⓒ Joyce Huisman

Stampersgat, Noord-Brabant. Ⓒ Maurice Danen

Met Canon d600 telelens plus tussenring in Zaandam, schrijft Karin Groenewoud. Ⓒ Karin Groenewoud

Kennemerland Ⓒ Layla Wijsmuller

Het Brabantse Son en Breugel, in deze weken Krutjesgat. Ⓒ Michiel Jansen

Almere Stad Ⓒ Rob Abcouwer

Amsterdam Ⓒ Stefan Keijer

Amsterdam Ⓒ Colinda van Binnendijk

Utrecht Ⓒ Erwin Gelens

Tromsø, Noorwegen. Ⓒ Will Otten

Blauwe supermaan in Rotterdam, met links De Kuip die klaar is voor de bekerwedstrijd Feyenoord-PSV. Ⓒ Gerard Timmers