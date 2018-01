Huisarts zou ook dochter hebben misbruikt

De man zit sinds zijn arrestatie vast. Het onderzoek loopt nog, onder meer naar de verdenkingen dat hij patiënten heimelijk filmde in drie huisartspraktijken waar hij soms werkte, aldus de persofficier in Den Haag.

Het misbruik van de meisjes gebeurde niet in deze praktijken maar in de privésfeer, in Leiden. Op één geval na, waar het gaat om beelden van nog een ander meisje in een huisartsenpraktijk in Schiedam, waar hij ook invaller was. De zedenmisdrijven met de zeer jonge meisjes zijn gepleegd in de periode van 2012 tot en met 2017. De zaak kwam aan het rollen toen de ouders van de meisjes aangifte deden. Ook bleek hij anonieme kinderporno te bezitten van meisjes tussen de dertien en zestien jaar.

Volgende week is een eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Den Haag.