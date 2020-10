LIVE | Avondklok voor 46 miljoen Fransen

De avondklok die Frankrijk heeft ingesteld vanwege de coronacrisis, wordt uitgebreid naar nog eens 38 departementen. Dat betekent dat 46 miljoen mensen te maken krijgen met de maatregelen, maakte premier Jean Castex bekend. Frankrijk heeft in totaal ongeveer 67 miljoen inwoners.

In Parijs en sommige andere grote steden geldt al langer een avondklok. Die noodmaatregel wordt vanaf middernacht op vrijdag ook van kracht in andere delen van het land en sommige overzeese gebieden, aldus Castex. De avondklok gaat om 21.00 uur ’s avonds in en duurt tot 06.00 uur ’s ochtends.

Meer nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

Entertainment en persoonlijk:

Bekijk hier het liveblog van woensdag 21 oktober