LIVE | Noordelijke ziekenhuizen schalen reguliere zorg verder af

De ziekenhuizen in Noord-Nederland moeten de reguliere zorg verder afschalen door het toenemende aantal coronapatiënten. Dat maakte het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) donderdag bekend.

Eerder was in het noorden al besloten om de reguliere zorg met 20 procent terug te brengen, in lijn met landelijke afspraken. „Verdere afschaling is nodig om daarmee ruimte te maken voor de opvang van Covid-patiënten, zowel op de intensive care als op de klinische afdeling”, aldus het AZNN.

Volgens de organisatie blijft de druk op de negen noordelijke ziekenhuizen toenemen. Er worden nog dagelijks patiënten uit andere delen van het land overgenomen door deze ziekenhuizen. De capaciteit voor de eigen regio is volgens het AZNN nog wel steeds voldoende.

