LIVE | Recordaantal besmettingen gemeld in Duitsland

Het aantal coronabesmettingen dat in het laatste etmaal in Duitsland is vastgesteld, is omhooggeschoten naar een nieuwe recordwaarde die voor het eerst boven de 10.000 gevallen ligt. In de laatste 24 uur zijn er maar liefst 11.287 gevallen bij gekomen, meldt het Robert Koch Instituut, de Duitse equivalent van het RIVM.

De meer dan 11.000 gevallen zijn een forse toename ten opzichte van de ongeveer 7600 nieuwe gevallen die woensdag werden gemeld. Dinsdag kwamen er 6868 gevallen bij. Vorige week was er al driemaal op rij sprake van een recordaantal nieuwe besmettingen, variërend van rond de 6600 tot ongeveer 7800 besmettingen per etmaal.

In totaal is het longvirus in Duitsland nu bij 392.049 personen vastgesteld. Van hen overleden er tot dusver 9905. In het afgelopen etmaal zijn er 30 sterfgevallen geregistreerd als gevolg van Covid-19.

Hoewel het aantal besmettingen in Duitsland vooralsnog relatief laag was, is er sprake van een rappe stijging sinds het kouder is geworden. De Duitse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat er strengere maatregelen nodig zijn als de trend doorzet. Woensdag werd bekend dat minister van Volksgezondheid Jens Spahn ook positief heeft getest op het coronavirus.

Meer nieuws

Binnenland:

’Tijdelijke Tweede Kamer van 161 miljoen euro niet coronaproof’

De avondklok op Aruba wordt vanaf donderdag 22 oktober opgeheven.

Bonaire wil weer Nederlandse toeristen ontvangen

’Dance lijkt ineens vergeten’

‘Halsema keek niet op telefoon terwijl Dam vol stroomde’

Buitenland:

Voor het eerst meer dan 10.000 nieuwe besmettingen in Duitsland

De ziekenhuizen in de Verenigde Staten raken steeds voller door het hoge aantal coronapatiënten. Tien staten melden recordniveaus

Proefpersoon in onderzoek vaccin AstraZeneca en Oxford overleden

Financieel-economisch:

’Zorgbonus verdeelt werkvloer en leidt af van structurele loonsverhoging’

’Thuis de teamgeest vasthouden’

Sport:

Sjinkie Knegt en vier ploeggenoten in quarantaine na positieve test Dennis Visser

Entertainment en persoonlijk:

Bekijk hier het liveblog van woensdag 21 oktober