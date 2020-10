LIVE | Veiligheidsregio wil totale lockdown voor Twente

De Veiligheidsregio Twente pleit voor een verdere aanscherping van de coronamaatregelen. Arjen Gerritsen spreekt namens de veiligheidsregio van een ’totale lockdown’ nu de coronacijfers in Twente hard oplopen: één op de vijf Twentenaren die zich nu laat testen, heeft het virus ook. Dat meldt RTV Oost.

Woensdagavond werd de coronasituatie in Twente verder aangescherpt naar ’zeer ernstig’. „We zien een explosieve toename van het aantal besmettingen in de veiligheidsregio”, zegt Arjen Gerritsen, plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio. Volgens zowel de GGD Twente als de Veiligheidsregio Twente gaan de cijfers de komende dagen nog verder oplopen door een vertraging in het coronadashboard waar alle cijfers worden bijgehouden.

„We zouden de Twentenaren voor de gek houden, een rad voor de ogen draaien, als we zouden zeggen dat over twee weken alles weer anders wordt”, zegt Gerritsen. „De deskundigen zeggen ons dat het over twee weken echt niet anders gaat worden. Sterker nog: dat het alleen maar erger zal gaan worden.”

