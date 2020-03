Minister Knops laat online-inspraak burger onderzoeken

Dat staat in een brief van de bewindsman aan de Tweede Kamer. Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn.

Vorig jaar pleitte het onafhankelijke Kamerlid Van Kooten-Arissen voor een dergelijke onderzoek. Een Kamermeerderheid steunde haar voorstel.

Knops bracht in 2018 een bezoek aan Estland om van de digitalisering in het Oost-Europese land te leren. Het Estse beleid bepaalt onder meer dat internettoegang een grondrecht is. De digitale samenleving e-Estonia zorgt ervoor dat Estland Europees een koploper is op het gebied van digitalisering. De online-overheidsomgeving zorgt er ook voor dat burgers besluitvormingsprocessen makkelijk kunnen volgen en beïnvloeden.