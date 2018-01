Geen beperking uitpeilen telefoon bij brand

De brandweer Zuid-Limburg zei dat om privacyredenen de locatie van de gsm van een melder niet mag worden bepaald. Deze klacht werd ingegeven door een brand met dodelijke afloop in Slenaken op 7 januari. Hulpdiensten reden toen naar een verkeerd adres waardoor kostbare minuten verloren gingen. De bejaarde bewoner kon nog uit het huis gehaald worden, maar overleed vlak daarna in het ziekenhuis.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat er geen beperkingen zijn en dat er al een hulpmiddel in gebruik is om de locatie te bepalen. Het gaat om een systeem waarbij een sms wordt verstuurd en waarna bij bevestiging van de sms de locatiegegevens van de beller met de meldkamer worden gedeeld.

Ook wordt gewerkt aan de invoering van AML (Advanced Mobility Location). ,,Hiervoor moeten de nodige technische aanpassingen worden doorgevoerd in de 112-keten en is er aandacht voor privacy-aspecten. De intentie is oplevering hiervan dit jaar te realiseren''.

Een woordvoerder van de brandweer in Zuid-Limburg laat weten ,,hartstikke blij’’ te zijn dat er dit jaar nog een nieuw systeem komt. ,,Tot nog toe gingen er slechts geruchten, nu is er duidelijkheid’’, zei hij.