Versneld onderzoek naar abrikozenpitten

DEN HAAG - Het onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar abrikozenpitten in winkels en websites wordt versneld. Dat gebeurt omdat in de abrikozenpitten van drogisterijketen Erica Kruiderijen het wettelijk maximumgehalte waterstofcyanide (blauwzuur) „fors” is overschreden, aldus minister Bruno Bruins (Medische Zorg).