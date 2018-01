Politie grijpt in bij protest Koerden Utrecht

De Koerden protesteerden tegen de Turkse inval in Syrië in de stationshal. De komst van Turkse tegendemonstranten leidde tot een confrontatie tussen beide groepen, waarop de politie besloot in te grijpen. De komst van de Turken was onverwacht, zo schrijft RTV Utrecht.

De politie zette onder meer honden en paarden in om de twee groepen te scheiden. Ook werd de deur van de stationshal aan de zijde van de Jaarbeurs gesloten. Koerden werden in het station gehouden, de Turken daarbuiten.

De Koerdische demonstranten werden in bussen naar rustiger locaties in de stad gebracht om ze ,,uit de hectiek" te halen, aldus woordvoerster. Er vielen geen gewonden. Een persoon is aangehouden, omdat hij zich niet kon identificeren.

Geen treinuitval

Op het station hing een ’grimmige sfeer’, zo klagen treinreizigers, die overigens geen vertragingen voor de kiezen kregen. Alle treinen reden gewoon volgens dienstregeling.