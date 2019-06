Pijlers rampbrug Genua opgeblazen

De Morandibrug stortte op 14 augustus vorig jaar in waardoor 43 mensen om het leven kwamen. Al maanden is gewerkt aan de sloop van de overgebleven rest van de brug. Inmiddels is ook begonnen aan de bouw van een nieuwe brug. Dat gebeurt onder leiding van de beroemde architect Renzo Piano die uit Genua komt. De nieuwe brug is naar verwachting in de loop van volgend voorjaar klaar.

