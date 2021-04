Van wie is het skelet van de Oudwijkerdwarsstraat?

Fysisch antropoloog Constance van der Linde onderzoekt het skelet, waarvan enkele tanden halfrond zijn afgesleten (links). Ⓒ Foto’s Thijs Rooimans

Utrecht - Wie is toch het skelet van de Utrechtse Oudwijkerdwarsstraat? Sinds in november een mysterieus geraamte werd gevonden bij een archeologische opgraving is dat de vraag die op ieders lippen brandt. Langzaam worden enkele vragen nu beantwoord: het gaat om een man van tussen de 20 en 27 jaar oud. Een fanatiek pijproker bovendien.