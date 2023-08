Breivik klaagt Noorse staat aan voor schending mensenrechten

De extreemrechtse terrorist verloor in 2017 al een mensenrechtenzaak. Een hof van beroep draaide toen het besluit terug van een lagere rechtbank die oordeelde dat Breivik in onmenselijke omstandigheden wordt vastgehouden.

Breivik doodde in 2011 in Oslo acht mensen met een autobom en daarna 69 mensen op het eiland Utoya, waar sociaaldemocratische jongeren op zomerkamp waren. Hij werd in 2012 veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 21 jaar. Zijn straf kan daarna nog worden verlengd als hij dan nog wordt beschouwd als een bedreiging.

De Noor probeerde vorig jaar vervroegd vrij te komen, maar zijn verzoek werd door de rechtbank afgewezen. Een psychiater verklaarde dat Breivik nog altijd net zo gevaarlijk was als toen hij de tientallen moorden pleegde.

