Chauffeur truck met illegalen in IJmuiden vrij

Medewerkers van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) van de Koninklijke Marechaussee voeren een controle uit. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

IJMUIDEN - Een 45-jarige vrachtwagenchauffeur die afgelopen woensdag in IJmuiden werd opgepakt nadat in zijn truck vijftien illegalen werden aangetroffen, is vrijgelaten. Dat bevestigt de politie na een bericht van NH Nieuws. „De man zit niet meer vast en is ook geen verdachte meer in deze zaak”, aldus een politiewoordvoerster. Voor zover bekend zijn er nog geen andere verdachten in beeld. „Het onderzoek loopt nog.”