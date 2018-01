Jonge backpackers seksen en zuipen in Cambodja

De Bayon tempel in Siem Reap, een boeddhistisch heiligdom. Ⓒ EPA

Siem Reap - Dat tien jongeren, onder wie een 22-jarige Nederlander, zijn opgepakt in Siem Reap bij de heilige tempels van Angkor Wat in Cambodja wegens ’pornografische dansposes’ lijkt een druppel op de gloeiende plaat. Het ooit zo rustige plattelandsdorp is uitgegroeid tot één van de heftigste ’Sodom en Gomorra’s’ in Zuidoost-Azië. Met de arrestatie van de feestgangers wil Cambodja een voorbeeld stellen.