Zorgen om fout gordelgebruik in tv-hits B&B Vol liefde en Kopen zonder Kijken

„Wij roepen programmamakers op beter op te letten omdat zij een belangrijke rol vervullen. Als mensen op televisie bepaalde gedragingen zien, dan nemen ze die klakkeloos over, omdat men denkt dat daar het juiste voorbeeld gegeven wordt”, stelt Rob Stomphorst van de veiligheidsclub.

„Maar in populaire programma’s als B&B Vol liefde en Kopen zonder kijken dragen kandidaten die gefilmd worden tijdens een autorit de gordel helemaal verkeerd. Als uitleg wordt geven dat dit gebeurt omdat anders de zendertjes die ze gebruiken niet goed werken. Klinkklare onzin natuurlijk, want ik kan talloze andere programma’s opnoemen waar dat geen enkel probleem is. Dit moet worden aangepakt”, aldus de VVN-zegsman.

Fout gordelgebruik is riskant, waarschuwt VVN. Ⓒ Foto VVN

Toevallig gaat het in deze gevallen om RTL-programma’s. „We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie en letten daarom ook scherp op veilig rijgedrag. In deze gevallen hadden we er beter op moeten letten”, geeft een woordvoerder toe, die graag ziet dat in de toekomst dit soort fouten niet meer voorkomen. „Daarom gaan we dit duidelijker in onze productieprocessen vastleggen.”

Kaag-rel

Het is niet voor het eerste dat autogordels voor ophef zorgen. In 2021 veroorzaakte Sigrid Kaag voor een rel toen ze in een documentaire van de VPRO zonder veiligheidsgordel in een dienstauto zat. D66 probeerde de beelden aangepast te krijgen. Door de commotie die ontstond, trok Kaag het boetekleed aan en maakte een gift van 200 euro over aan VVN.