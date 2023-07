Astronomen ontdekken ’enorme spiegel in de ruimte’

De exoplaneet is ongeveer even groot als Neptunus. Hij draait elke 19 uur rond een zonachtige ster en lijkt te zijn omringd door een reflecterend wolkendek. Hij bevindt zich in ons Melkwegstelsel en reflecteert dus ongeveer 80 procent van het invallende licht. Dat maakt de planeet het meest reflecterende object van het universum. Professor James Jenkins, astronoom en onderzoeker, beschrijft het als een „gigantische spiegel in de ruimte”.

LTT9779b is ongeveer 4,7 keer groter dan de aarde en begeeft zich 60 keer dichterbij zijn ster dan de aarde bij de zon.

Venus

Reflecterende objecten in de ruimte zijn geen nieuw fenomeen. Zo kennen wij bijvoorbeeld Venus, het meest reflecterende object in ons eigen zonnestelsel. Venus reflecteert ongeveer 75 procent van het invallende licht, de aarde reflecteert ongeveer 30 procent.

Onderzoekers geloven dat de wolken rondom de nieuw ontdekte exoplaneet uit metaal bestaan, een combinatie van titanium en silicaat. Ze denken zelfs dat de wolken kunnen condenseren en dat er titaniumregen in delen van de atmosfeer van de planeet valt.