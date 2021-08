WHO-onderzoeker: labmedewerker raakte mogelijk door vleermuis besmet met corona

Embarek was de voorzitter van de onderzoeksmissie die begin dit jaar onderzoek deed naar het ontstaan van het coronavirus, samen met onder anderen de Nederlandse Marion Koopmans. De Deen zei na de reis dat het virus waarschijnlijk niet in een lab is ontstaan, maar dat het van dieren naar mensen is overgegaan. Nu zegt Embarek dat het goed mogelijk is dat de oorsprong wel in een lab ligt, maar dat het wel via een vleermuis ging.

Volgens Embarek is het waarschijnlijk dat een onderzoeker besmet raakte toen hij werkte met vleermuizen, in het lab of tijdens veldexpedities. De wetenschapper ziet dit als een logische theorie, omdat de onderzoekers in Wuhan veel in contact kwamen met vleermuizen en er dus een grotere kans is op besmetting dan voor andere bewoners van de stad. Direct bewijs heeft hij niet voor deze theorie, zegt Embarek.

Tijdens de onderzoeksmissie in China konden Embarek en zijn collega’s moeilijk onderzoek doen naar de herkomst. Zo kregen ze geen documenten uit het laboratorium te zien en hebben ze niet kunnen vaststellen wat voor onderzoek werd gedaan. De Deen vindt dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de herkomst van het virus, maar de Chinese autoriteiten lijken dat tegen te houden, zegt hij tegen TV2.