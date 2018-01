Baron komt te laat in Hogerhuis: ’Ik ben weg’

Lord Michael Bates op archiefbeeld. Ⓒ ANP

LONDEN - Een Conservatief lid van het Britse Hogerhuis heeft vriend en vijand woensdag verbaasd door volkomen onverwacht zijn ontslag aan te bieden. De reden was nogal opmerkelijk: Lord Michael Bates was te laat aanwezig in de kamer om een vraag van barones Lister (Labour) te beantwoorden. Dat kon niet zonder gevolgen blijven, vond Bates.