Rechterhand drugsbaron ’Piet Costa’ gepakt in zaak martelcontainer

Verschillende bronnen meldden dinsdag al aan De Telegraaf dat de man die het gat van Roger P. zou hebben opgevuld na diens arrestatie in juni, opgepakt was. Het Openbaar Ministerie bevestigt vrijdag aan De Telegraaf alleen dat een 37-jarige man uit Rotterdam is opgepakt en een 48-jarige man die al vastzat voor grootschalige cokesmokkel. De 37-jarige is deze Hassan M.

„De 37-jarige en 48-jarige mannen en een derde persoon worden verdacht van betrokkenheid bij de onderwereldgevangenis in de Wouwse Plantage”, zegt Wim de Bruin van het landelijke parket. Voor de bizarre onderwereldgevangenis, met een tandartsstoel om mensen te martelen, zitten al meerdere verdachten vast. Een van hen, Robin van O., wordt in het criminele circuit beschouwd als de leider van een alliantie tegen onderwereldkopstuk Ridouan Taghi.

Dat Roger ’Piet Costa’ P. en Robin van O. nauw contact hadden was al bekend. Dat kwam onder andere naar voren in gesprekken via de ’criminele’ communicatiedienst Encrochat. Door die te kraken kwam de politie de onderwereldgevangenis op het spoor. P. wordt verdacht van de invoer van vele tonnen cocaïne.

Jan Hein Kuijpers, de advocaat van M. en P., heeft inmiddels beide arrestaties bevestigd.