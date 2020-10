Vermoedelijke opdrachtgever martelcontainer in cel aangehouden

Zijn advocaat heeft berichtgeving in Het Parool hierover vrijdag bevestigd.

P., alias ’Piet Costa’, zat vast op verdenking van het leiden van een bende die in 2015 en 2016 duizenden kilo’s cocaïne zou hebben ingevoerd.

In juni hield de politie zes verdachten aan in verband met de containers. In de containers waren geluiddichte cellen ingericht. Een daarvan was opgetuigd tot martelkamer, met een tandartsstoel waarop beoogde slachtoffers konden worden vastgebonden. Ook is er een hoeveelheid gereedschap gevonden waarmee folteringen zouden kunnen worden uitgevoerd. „IJskoud en ronduit schokkend”, zo omschreef het Openbaar Ministerie de ontdekking. Het vermoeden is dat criminele vijanden en rivalen in de containers zouden worden opgesloten en ’behandeld’.

Politie en justitie hadden de verdachten al geruime tijd in het vizier. De activiteiten in de loods in Wouwse Plantage en een loods in Rotterdam werden nauwlettend in de gaten gehouden. De vermoedelijke bende opereerde volgens het OM in teams, met ieder een eigen taak. De eigenlijke ontvoeringen zouden worden uitgevoerd door een soort arrestatieteam.

Het grootscheepse onderzoek naar de geheime-berichtenservice EncroChat bracht de zaak eerder dit jaar in een stroomversnelling. De dienst werd platgelegd en leverde veel criminele informatie op, met inmiddels ettelijke arrestaties als gevolg. Roger P. kwam volgens justitie in Encrochat over de lijn in verband met de martelcontainers.