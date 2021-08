LIVE | Eerste delen van Nederland naar oranje op Europese coronakaart

Frans protest tegen coronapas groeit: ’Nooit gedacht in zo’n tijd te zullen leven’

10.01 uur Eerste delen van Nederland kleuren oranje op Europese coronakaart

Het aantal coronagevallen in Nederland blijft dalen, en dat is ook komende week te zien op de Europese coronakaart. Vier provincies kleuren hoogstwaarschijnlijk oranje, het op een na laagste niveau, en twee andere provincies komen daar mogelijk bij. De laatste keer dat delen van Nederland zo'n lage waarschuwingskleur hadden, was ongeveer een maand geleden.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en naar het percentage positieve tests. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Momenteel staan alle twaalf provincies op rood, het een na hoogste niveau. Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg gingen afgelopen donderdag van donkerrood naar rood.

De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland hebben zo weinig nieuwe coronagevallen, dat ze komende week vrijwel zeker dalen naar oranje. Utrecht en Gelderland zitten nog net boven de grens, de kaart van donderdag komt misschien net iets te vroeg voor ze. Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Flevoland blijven vrijwel zeker op rood staan.

Flevoland is momenteel de grootste brandhaard van het land. Het aantal gevallen daalt er weliswaar, maar niet zo snel als in andere provincies. In Flevoland zijn in de afgelopen twee weken 1297 mensen positief getest, onder wie ruim 800 mensen uit Almere. Omgerekend zijn dat 307 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Noord-Holland registreerde in dezelfde periode 8582 nieuwe gevallen, wat neerkomt op 298 per 100.000. Limburg telde 289 positieve tests op elke 100.000 mensen en Zuid-Holland 286.

Op woensdag komt de Nederlandse overheid met een nieuwe kaart van de risiconiveaus in de 25 veiligheidsregio's. Nederland telt vier van die niveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status een regio heeft, wordt vastgesteld op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week. Het hoogste cijfer van de twee geeft de doorslag. Momenteel staan twee regio's op zorgelijk, negen op ernstig en veertien op zeer ernstig.

Puur op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen week zouden twaalf regio's uitkomen op zorgelijk. Dat zijn Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Utrecht, Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek, Zeeland en Midden- en West-Brabant. De dertien overige regio's zouden dan op 'ernstig' uitkomen.

Dat veertien regio's afgelopen woensdag op het hoogste risiconiveau kwamen te staan, komt alleen door het aantal ziekenhuisopnames. Als alleen het aantal positieve testen had geteld, zou de toestand nergens zeer ernstig zijn geweest. Sindsdien is het aantal opnames niet gestegen, maar ook nog niet echt gaan dalen.

05.20 uur Sinds lange tijd weer coronabesmettingen op Sint Eustatius

Op het eiland Sint Eustatius zijn twee personen besmet met het coronavirus, zo heeft de overheid van het eiland zaterdag bevestigd. Het eiland met zo’n 3000 inwoners had meer dan een half jaar geen besmettingen meer gehad.

Eén van de personen die nu is besmet, is de op Curaçao woonachtige NOS-correspondent Dick Drayer, die zelf zijn besmetting op Facebook bekend heeft gemaakt. Verschillende media op de Antilliaanse eilanden hebben al melding van de besmetting gemaakt van Drayer, die twee keer is gevaccineerd en voor zijn vertrek naar Sint Eustatius afgelopen woensdag met een PCR-test negatief testte.

Daarnaast is een bewoner van het eiland positief getest, die kort daarvoor in het buitenland is geweest. De overheid meldt dat de twee zaken los van elkaar staan en is begonnen met een contactonderzoek naar beide besmette personen.

Sint Eustatius kreeg eind februari van Nederland voldoende Moderna-vaccins voor de gehele bevolking. Volgens de overheid zijn 1366 mensen inmiddels gevaccineerd. Sinds maart vorig jaar zijn er in totaal twintig besmettingen geregistreerd. Niemand op het eiland is aan het virus overleden.

De lage vaccinatiegraad van de bevolking is reden tot zorg bij de overheid, die hoopt dat meer mensen zich zullen laten vaccineren.

03.35 uur Reizigers vanuit België en Duitsland kunnen gecontroleerd worden

Reizigers die vanuit België en Duitsland terug naar Nederland reizen kunnen vanaf zondag steekproefsgewijs gecontroleerd worden op hun coronabewijs. Wie tijdens een controle geen coronabewijs bij zich heeft, krijgt een boete van 95 euro.

Van reizigers die vanuit België terug naar Nederland rijden was al langer bekend dat ze vanaf zondag gecontroleerd kunnen worden, omdat veel risicogebieden in het zuiden van Europa liggen: België, delen van Frankrijk, Spanje en delen van Portugal zijn geel. De Koninklijke Marechaussee meldde donderdag dat ook reizigers vanuit Duitsland gecontroleerd kunnen worden, omdat de kleurcode van Italië naar geel zou worden veranderd. Dat is afgelopen vrijdag gebeurd.

Volgens een woordvoerder worden alle reisontwikkelingen in Europa in de gaten gehouden en kan de aanpak hierop worden aangepast. De mobiele teams die hiervoor zijn vrijgemaakt, kunnen zich gemakkelijk verplaatsen wanneer nodig. „We rijden zo die kant op bij wijze van spreken.”

Eind juli werd bekend dat reizigers vanaf 12 jaar die uit EU-landen met een geel reisadvies komen per 8 augustus een coronabewijs bij zich moeten hebben. Zij moeten dit desgevraagd tonen aan de Koninklijke Marechaussee. Dit kunnen een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land waar zij verblijven. Bij een PCR-test is dit maximaal 48 uur voor vertrek, bij een antigeen-test is dit 24 uur.

Mensen die niet met een eigen vervoermiddel reizen worden gecontroleerd door vervoersmaatschappijen.