Syrisch status quo houdt aan

En die houdt voorlopig aan, want op een langverwachte vredesconferentie in Sotsji is nauwelijks vooruitgang geboekt. De belangrijkste oppositiepartijen waren niet vertegenwoordigd aan de Zwarte Zee, waar werd afgesproken dat er een nieuwe grondwet voor het land zal worden opgesteld. Het is niet de doorbraak waarop werd gehoopt.

Toch was de speciale VN-gezant voor Syrië, Staffan De Mistura, blij met het resultaat. Diens aanwezigheid in Sotsji leverde echter de nodige kritiek op, omdat hij daarmee legitimiteit zou geven aan Russische pogingen om, buiten de VN om, tot een diplomatieke oplossing te komen voor het zeven jaar oude conflict.

Moskou heeft daarvoor echter de steun van Turkije nodig. President Poetin belde gisteren met Erdogan over de resultaten van de top. De spanningen tussen de twee leiders zijn de afgelopen week flink opgelopen door de Turkse aanval op de Koerdische enclave Afrin, die gisteren ook door Frankrijk sterk werd bekritiseerd.

Daarnaast werd een Turks konvooi van zo’n honderd voertuigen aangevallen in Idlib. Volgens de officiële Turkse lezing zouden de militairen daar zijn om toe te te zien op een de-escalatie akkoord met Rusland en Iran. Zij zouden zijn aangevallen door Koerdische strijders of sjiitische rebellen; daarover bestaat geen duidelijkheid. De Turken zouden in Idlib de toegang tot Afrin hebben willen blokkeren.