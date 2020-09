Man zonder rijbewijs scheurt met 160 km/u door Oudenbosch

De agenten reden 160 km/u waar maar 60 is toegestaan. „Toen de auto nóg op hen uitliep, besloten de politiemannen hun snelheid te temperen, omdat het anders veel te gevaarlijk werd.”

In een woonwijk in Oudenbosch werd de auto vervolgens achtergelaten aangetroffen. Door getuigen kwamen de agenten vervolgens op het spoor van de inzittenden. Naast de 19-jarige man uit Roosendaal zat ook een 31-jarige man uit Oudenbosch in het voertuig.

De 19-jarige Roosendaler bleek alleen te beschikken over een brommerrijbewijs. Daarvoor kreeg hij een bekeuring. Beide kregen een boete voor het niet dragen van een gordel en voor roekeloosheid. In de auto werd niets strafbaars aangetroffen.