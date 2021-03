Roep om debat na notitieblunder Ollongren

PVV, SP, PvdA en PvdD vragen om opheldering in de Kamer, na een dag waarbij Ollongren eerst na een positieve coronatest halsoverkop het Binnenhof moest verlaten en vervolgens gefotografeerd werd met een duidelijk zichtbare notitie voor de gesprekken die ze die dag zou voeren. Dat het daarbij ook ging over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (’functie elders’, stond er genoteerd), doet vooral pijn.

„Dit is toch schokkend”, fulmineert PVV-leider Geert Wilders, „dat verkenners met een mapje rond lopen waarin een Kamerlid wordt weggebonjourd.” Hij spreekt van een ’staatsrechtelijke aardbeving’ en ’Napolitaanse toestanden’ en vindt dat Ollongren niet alleen als verkenner, maar ook als demissionair minister van Binnenlandse Zaken haar biezen moet pakken.

SP-leider Lilian Marijnissen wil ook tekst en uitleg van de oude verkenners Ollongren en Annamarie Jorritsma, en vindt dat hun vervangers Wouter Koolmees en Tamara van Ark tot die tijd ook nog niet aan hun klus mogen beginnen. „Eerst een debat”, zegt Marijnissen. „Het vertrouwen moet eerst hersteld worden.”

Ook PvdA-leider Lilianne Ploumen wil volgende week zo’n debat. Zij ziet ’veel onbeantwoorde vragen en open eindjes’ over het formatieproces, na de oproer van donderdag. „Een notitie over de positie van een Kamerlid is langs elke weg onaanvaardbaar”, zegt Ploumen. „Er zal wel wat nodig zijn om het vertrouwen te herstellen. Hier in de politiek, maar mensen thuis zullen ook wel denken: wat is dit nu weer?”

„Ik wil weten waar dit vandaan komt”, zegt PvdD-leider Esther Ouwehand. Ook zij vindt een schriftelijke uitleg niet voldoende. „Heeft de VVD gezegd: wij willen met CDA maar niet met een kritisch Kamerlid. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ook zo mijn vermoedens. In een debat wil ik helderheid krijgen. Hoe dan ook, dit kan echt niet.”

SGP-leider Kees van der Staaij spreekt van een ’buitengewoon knullig’ tafereel dat ’heel veel vragen’ oproept. „Dit is een vlek die je er nooit meer helemaal uit krijgt”, vindt de nestor van de Tweede Kamer, voor wie een debat overigens niet nodig is.”