CBS: Vooral ouderen dupe aflosboete

Voor VVD-coryfee Hans Wiegel maakt het niet uit dat het vooral vermogende mensen zijn die het fiscale voordeel van de wet-Hillen dreigen mis te lopen. „Voor mij was en is het knelpunt dat deze maatregel het vertrouwen van burgers in de politiek schaadt”, zegt hij tegen deze krant.

De wet-Hillen zorgt ervoor dat huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) helemaal hebben afgelost geen eigenwoningforfait hoeven te betalen. De wet was onder meer bedoeld als stimulans voor mensen om hun aflossingsvrije hypotheken toch af te lossen. Het afschaffen van deze vrijstelling wordt in de volksmond de aflosboete genoemd.

Dat die mensen volgens de plannen in het regeerakkoord nu alsnog belast worden, vindt Wiegel niet kunnen. „Eerst bevordert en bepleit de politiek dat mensen hun hypotheek aflossen. Mensen maken daar gebruik van en vervolgens worden ze gestraft.”

Het CBS brengt vanochtend cijfers naar buiten over wie er op dit moment voordeel hebben bij de vrijstelling van het eigenwoningforfait. Dat gaat vooral om vermogende ouderen die gemiddeld ruim 93.000 euro aan vermogen hebben. En huishoudens met vrijstelling hebben gemiddeld ook een jaarinkomen dat 3200 euro hoger ligt dan huizenbezitters die hun hypotheek niet afgelost hebben.

’Gevaarlijk’

Het zijn dus vooral mensen die wel zonder dit belastingvoordeeltje kunnen, lijkt de teneur. Maar dat is een „gevaarlijk argument”, zegt Leo Stevens, een van de architecten van het huidige belastingstelsel. „Dat betekent dat je altijd de belastingdruk kunt verhogen aan de bovenkant.”

Stevens wijst er net als Wiegel op dat de politiek een verkeerd signaal afgeeft met de aflosboete. „Het is een slecht idee omdat mensen juist af hebben gelost omdat ze daardoor verleid zijn door de beleidsmakers. Als meteen daarop volgt dat het extraatje verdwijnt, voelen mensen zich bekocht en dat is niet verstandig van de overheid. Het zijn heel rare fratsen.”

Sylvester Schenk van het Register Belastingadviseurs doet er nog een schepje bovenop: „Ik vind het een rattenvangerswetgeving. Dat klinkt onaardig en zo is het ook bedoeld. Eerst worden mensen aangespoord om af te lossen en dat is in de afgelopen tien jaar ook gebeurd. En nu mensen daar de vruchten van gaan plukken, wordt het ze afgepakt. Er wordt wel eens gezegd dat zodra de fiscale regels bereikbaar worden voor Jan met de pet het einde nabij is. Dat gebeurt hier ook.”

Niet meer terug

Wat Schenk ook dwarszit is dat de aflossers niet meer terug kunnen. „Je kan wel zeggen: ik neem weer wat vermogen op, maar die schuld is dan niet meer ontstaan door de aankoop van een eigen woning. Dat betekent dat je schuld bij de belasting in box 3 terechtkomt en je de rente dus niet meer kunt aftrekken van je inkomsten in box 1, zoals bij een gewone hypotheek wel kan.”

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer is een stuk milder over de aflosboete. „Het is gewoon een vorm van vermogensheffing. Je moet vermogens op dezelfde manier behandelen. Of ze nou op de bank staan of in een huis zitten. Het blijft vermogen en je hebt er profijt van. Op de bank is dat rente, in je huis betekent het dat je minder lasten hebt.”

Boelhouwer ziet in de cijfers van het CBS zijn eigen ideeën bevestigd worden. „Het zijn vooral de mensen met een hoger inkomen en vermogen die een huis bezitten en de hypotheek af kunnen lossen.”

Hij vindt dat huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek ook met de aflosboete er verstandig aan doen hun hypotheek af te lossen: „Je houdt het voordeel, want je lasten zijn al lager.”

