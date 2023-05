GL: geef scholieren maandag vrij voor huldiging Feyenoord

Zolang het kan met toetsen en examens vindt Bokhove dat leerlingen de mogelijkheid moeten krijgen om de huldiging mee te maken. Ze gaat het college van burgemeester en wethouders vragen in gesprek te gaan met de schoolbesturen, zodat leerlingen de kans krijgen om bij het kampioensfeest te zijn. „Ouders en verzorgers willen dit feest graag met hun kinderen vieren en we denken graag mee hoe we dat voor elkaar krijgen.”

Volgens Bokhove schreven leerplichtambtenaren de vorige keer dat Feyenoord kampioen werd een brief naar de schoolleiding om verzoeken voor „Feyenoord-vrij” te honoreren.