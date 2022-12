Premium Het beste van De Telegraaf

’Als er wel massaal getest zou worden, zouden er heel veel mensen positief zijn’ Mentaliteit van eerste Covid-stad Wuhan bijna drie jaar later veranderd

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

Hankou treinstation in Wuhan, 10 december 2022 Ⓒ ANP / AFP

Het is misschien wel de ergste coronagolf waar ’s werelds eerste coronabrandhaard tot nu toe mee te maken heeft gehad. Toch zijn inwoners van Wuhan niet erg bezorgd. „Het gevaar op besmetting is nu heel hoog, maar het risico op overlijden is laag. Dat was in 2020 wel anders”, vertelt meneer Li.