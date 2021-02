LIVE | Coronanoodsteun ook beschikbaar voor dierentuinen

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

7.00 uur - Coronanoodsteun ook beschikbaar voor dierentuinen

Dierentuinen die de poorten gesloten moeten houden maar intussen wel alle beesten moeten verzorgen en de verblijven moeten onderhouden, kunnen vanaf maandag een beroep doen op overheidssteun. Het kabinet kreeg vorige week toestemming van de Europese Commissie om de parken te hulp te schieten. Voor het steunpakket was eerder al 39 miljoen euro gereserveerd.

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 waren de dierentuinen twee maanden lang gesloten. In november moesten ze opnieuw twee weken dicht en sinds medio december is dat opnieuw het geval. In de tussengelegen periodes mochten zij slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

Op basis van het omzetverlies wordt vastgesteld welk deel van die kosten dierentuinen vergoed krijgen. Dierentuinen die een beroep doen op de regeling moeten een reorganisatieplan indienen.

Het kabinet heeft al 17 miljoen euro extra opzijgelegd voor het geval het steunpakket onvoldoende blijkt.

6.35 uur - Aantal coronagevallen België stijgt weer

In België raken dagelijks gemiddeld weer meer dan 2000 mensen besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging van 5 procent. De dalende trend die zich al een tijdje doorzette, en die de afgelopen dagen stagneerde, lijkt daarmee gekeerd.

Naast het aantal besmettingen stijgen ook de ziekenhuisopnames weer, met 4 procent in de afgelopen week, tot gemiddeld 123 per dag. Er liggen op dit moment 1617 coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging van 3 procent. Het aantal mensen met Covid-19 op de intensive care is 329, een stijging van 5 procent.

Het aantal overlijdens daalt nog wel, met 10 procent, tot gemiddeld 37 per dag in de periode van 12 tot 18 februari, de recentste waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Het aantal tests daalde in dezelfde periode met 16 procent tot gemiddeld ruim 38.200 per dag.

In totaal ontvingen 404.000 Belgen tot nu toe al minstens één prik met het coronavaccin.

6.30 uur - Aantal coronagevallen Duitsland flink lager

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 4369 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Er zijn 62 sterfgevallen als gevolg van de ziekte Covid-19 bijgekomen, tegenover 145 een dag eerder, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM.

Het aantal besmettingen valt flink lager uit dan op zondag, toen ging het om 7676 nieuwe infecties. Op zaterdag lag het aantal nieuwe besmettingen op 9164, tegenover 9113 coronagevallen op vrijdag. In totaal zijn er 2.390.928 infecties geregistreerd in Duitsland. Het dodental staat op 67.903.

Duitsland zit momenteel in een lockdown die verspreiding van het longvirus moet tegengaan en zeker tot 7 maart duurt. Ook verlengden de autoriteiten deze week het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn, zoals onder meer het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

6.15 uur - Nieuw-Zeeland heft coronamaatregelen Auckland weer op

In Nieuw-Zeeland worden maandag aan het eind van de dag de laatste coronamaatregelen in de stad Auckland opgeheven. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern bekendgemaakt.

Eerder deze maand was er een driedaagse lockdown in de grootste stad in het land, nadat er drie nieuwe lokale coronagevallen waren ontdekt. De maatregelen hielden in dat iedereen thuis moet blijven en dat inwoners alleen op pad mochten gaan voor essentiële boodschappen en essentieel werk.

Nieuw-Zeeland kende tot de recente besmettingen al maanden geen lokale virusgevallen en werd gezien als een van de landen die het longvirus zeer succesvol wist te bestrijden met zeer strenge maatregelen. Door haar internationale grenzen vroegtijdig te sluiten, heeft de eilandstaat het virus in een vroeg stadium van de pandemie vrijwel uitgeroeid.

In het land zijn in totaal 2001 mensen besmet geraakt met het coronavirus en stierven er 26 mensen aan Covid-19.