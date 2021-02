LIVE | Volgende coronapersconferentie 9 maart, niet in verkiezingsweek

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

15.20 uur - Update ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is met 59 toegenomen van 1849 naar 1908. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

14.48 uur - Coronapersconferentie

De volgende persconferentie over de bestrijding van het coronavirus, na die van deze week, vindt plaats op 9 maart. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge maandag.

De afgelopen tijd zaten er telkens drie weken tussen de persconferenties, waarop premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) het land bijpraatten over de bestrijding van het virus.

Maar als die planning wordt aangehouden, zou de volgende persconferentie na die van dinsdag plaatsvinden op 16 maart, een van de drie dagen waarop mensen volgende maand naar de stembus kunnen gaan. Om dat te voorkomen wordt het persmoment een week naar voren gehaald.

14.03 uur - ’Geef scholen ruimte’

De VO-raad ondersteunt het voornemen van het demissionair kabinet om middelbare scholen te heropenen, maar wil dat scholen van de regering de vrijheid krijgen om de heropening naar eigen mogelijkheden in te richten. In de zondag uitgelekte plannen van het kabinet wordt de mogelijkheid genoemd om slechts een aantal klassen per dag fysiek naar school te laten komen. Dat zou betekenen dat leerlingen een of anderhalve dag per week naar school mogen.

13.32 uur - Ollongren ontbreekt

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken schuift maandagmiddag wegens ziekte niet aan bij de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad. De burgemeesters zullen nu volgende week maandag met haar praten over het veilig organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in maart, aldus een woordvoerster van het beraad.

12.59 uur - ’Zonder jojo-effect’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gezinspeeld op een plan met vier stappen om de lockdown af te bouwen.

12.52 uur - Tom Moore

De begrafenis van Tom Moore op zaterdag 27 februari wordt wegens de coronaregels alleen bijgewoond door acht familieleden. De Britse oorlogsveteraan Moore (100), wereldberoemd door zijn corona-inzamelingsactie, overleed begin februari aan het coronavirus. Hij werd vlak daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Moore had volgens zijn familie al een tijdje een longontsteking, Daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19.

12.50 uur - Op bezoek bij ouderen

De Britse premier Johnson presenteert maandagavond een globaal schema dat aangeeft wanneer de coronamaatregelen worden afgebouwd.

Boris Johnson

12.14 uur - Politie schrijft 6436 avondklokboetes uit

De politie heeft afgelopen week 6436 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. De politie beëindigde afgelopen weekend 96 illegale feesten. Ook zijn er 285 boetes uitgedeeld aan mensen die het verbod op groepsvorming hebben overtreden, maakte de politie maandag bekend. Er zijn 383 mensen die een waarschuwing kregen omdat ze de coronamaatregelen negeerden, zoals het houden van 1,5 meter afstand van elkaar.

Het aantal avondklokboetes van afgelopen week is 947 minder dan de week ervoor toen er 7.383 boetes zijn uitgeschreven tussen 21.00 en 04.30 uur. Het aantal boetes voor groepsvorming ligt ook flink lager dan de 454 in de voorafgaande week. Het aantal van 96 beëindigde feesten is precies gelijk.

De politiebonden voeren sinds maandagochtend 07.00 uur actie uit protest tegen het stukgelopen cao-overleg met het kabinet. Tijdens de actie schrijft de politie geen boetes uit voor kleine vergrijpen, maar overtredingen van de coronavoorschriften vallen daar buiten.

11.29 uur - Merkel zinspeelt op stappenplan om lockdown af te bouwen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gezinspeeld op een plan met vier stappen om de lockdown af te bouwen. Ze omschreef dat tijdens een vergadering van haar CDU-partij als „vier openingsstappen zonder jojo-effect”, bericht de krant Bild, die sprak met deelnemers.

10.38 uur - Minder AstraZeneca-vaccins geleverd dan beloofd

Farmaceut AstraZeneca levert de komende twee weken minder vaccins aan lidstaten van de Europese Unie dan beloofd. Voor Nederland gaat het om ruim 217.000 doses, die later zullen arriveren. De oorzaak van de vertraging heeft de vaccinmaker niet meegedeeld, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Vanaf volgende week maandag kunnen er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen vaccins worden geleverd aan priklocaties van de GGD, aan huisartsen en aan instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Reeds geplande prikafspraken, tot en met 14 maart, blijven staan. Nieuwe afspraken worden voor deze periode voorlopig niet ingepland, aldus het RIVM. Volgens het instituut komt er op zondag 7 maart een extra levering van 211.000 doses van AstraZeneca.

Het ministerie van VWS noemt de vertraging een tegenvaller. „Eentje die past in een patroon. We hopen dat de farmaceuten de betrouwbaarheid van hun leveringsschema snel zullen vergroten.”

In Den Haag is het vaccineren met AstraZeneca op vrijdag 12 februari begonnen. In totaal krijgen ongeveer een half miljoen medewerkers van verpleeghuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en wijkverpleging het middel toegediend. Ook kregen 63- en 64-jarigen, thuiswonende mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en mensen die door neurologische aandoeningen grote moeite hebben met ademhalen, de eerste doses van het vaccin.

10.28 uur - Scholen in Noordrijn-Westfalen weer open voor 800.000 scholieren

Rond 800.000 scholieren in de aan Gelderland, Overijssel en Limburg grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) gaan met mondkapjes op weer naar school. Het gaat om „gehalveerde” klassen die worden afgewisseld, bijvoorbeeld om de week. De scholen waren 6 weken helemaal dicht vanwege de coronamaatregelen. Het onderwijs werd online gegeven en dat blijft voorlopig permanent zo voor de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs. Er is veel kritiek van scholieren en ouders op deze „discriminatie” van de hogere klassen, aldus Duitse media.

7.00 uur - Coronanoodsteun ook beschikbaar voor dierentuinen

Dierentuinen die de poorten gesloten moeten houden maar intussen wel alle beesten moeten verzorgen en de verblijven moeten onderhouden, kunnen vanaf maandag een beroep doen op overheidssteun. Het kabinet kreeg vorige week toestemming van de Europese Commissie om de parken te hulp te schieten. Voor het steunpakket was eerder al 39 miljoen euro gereserveerd.

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 waren de dierentuinen twee maanden lang gesloten. In november moesten ze opnieuw twee weken dicht en sinds medio december is dat opnieuw het geval. In de tussengelegen periodes mochten zij slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

Op basis van het omzetverlies wordt vastgesteld welk deel van die kosten dierentuinen vergoed krijgen. Dierentuinen die een beroep doen op de regeling moeten een reorganisatieplan indienen.

Het kabinet heeft al 17 miljoen euro extra opzijgelegd voor het geval het steunpakket onvoldoende blijkt.

6.35 uur - Aantal coronagevallen België stijgt weer

In België raken dagelijks gemiddeld weer meer dan 2000 mensen besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging van 5 procent. De dalende trend die zich al een tijdje doorzette, en die de afgelopen dagen stagneerde, lijkt daarmee gekeerd.

Naast het aantal besmettingen stijgen ook de ziekenhuisopnames weer, met 4 procent in de afgelopen week, tot gemiddeld 123 per dag. Er liggen op dit moment 1617 coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging van 3 procent. Het aantal mensen met Covid-19 op de intensive care is 329, een stijging van 5 procent.

Het aantal overlijdens daalt nog wel, met 10 procent, tot gemiddeld 37 per dag in de periode van 12 tot 18 februari, de recentste waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Het aantal tests daalde in dezelfde periode met 16 procent tot gemiddeld ruim 38.200 per dag.

In totaal ontvingen 404.000 Belgen tot nu toe al minstens één prik met het coronavaccin.

6.30 uur - Aantal coronagevallen Duitsland flink lager

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 4369 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Er zijn 62 sterfgevallen als gevolg van de ziekte Covid-19 bijgekomen, tegenover 145 een dag eerder, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM.

Het aantal besmettingen valt flink lager uit dan op zondag, toen ging het om 7676 nieuwe infecties. Op zaterdag lag het aantal nieuwe besmettingen op 9164, tegenover 9113 coronagevallen op vrijdag. In totaal zijn er 2.390.928 infecties geregistreerd in Duitsland. Het dodental staat op 67.903.

Duitsland zit momenteel in een lockdown die verspreiding van het longvirus moet tegengaan en zeker tot 7 maart duurt. Ook verlengden de autoriteiten deze week het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn, zoals onder meer het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

6.15 uur - Nieuw-Zeeland heft coronamaatregelen Auckland weer op

In Nieuw-Zeeland worden maandag aan het eind van de dag de laatste coronamaatregelen in de stad Auckland opgeheven. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern bekendgemaakt.

Eerder deze maand was er een driedaagse lockdown in de grootste stad in het land, nadat er drie nieuwe lokale coronagevallen waren ontdekt. De maatregelen hielden in dat iedereen thuis moet blijven en dat inwoners alleen op pad mochten gaan voor essentiële boodschappen en essentieel werk.

Nieuw-Zeeland kende tot de recente besmettingen al maanden geen lokale virusgevallen en werd gezien als een van de landen die het longvirus zeer succesvol wist te bestrijden met zeer strenge maatregelen. Door haar internationale grenzen vroegtijdig te sluiten, heeft de eilandstaat het virus in een vroeg stadium van de pandemie vrijwel uitgeroeid.

In het land zijn in totaal 2001 mensen besmet geraakt met het coronavirus en stierven er 26 mensen aan Covid-19.