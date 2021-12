Boeren met trekkers bij Schiphol ’om luchthaven op te kopen’

,,Niet Schiphol koopt de boeren uit, maar we doen het andersom: de boeren Schiphol”, zegt Bart Kemp, voorman van Agractie, een van de organisaties achter de actie en initiatiefnemer van het eerste grote boerenprotest op het Malieveld in oktober 2019. ,,Met deze ludieke actie bij Schiphol willen wij aantonen dat de huidige regels over kritische stikstofdepositie gewoon niet werkbaar zijn.”

„Schiphol draaide mede door corona een half miljard verlies, de veehouderij heeft 10 miljard winst gemaakt. Dan is het handiger dat wij Schiphol opkopen, wel met een knipoog natuurlijk”, vertelt boer Floor de Jong, die maandagochtend om 04.00 uur vertrok vanuit de Krimpenerwaard om bij de actie aanwezig te zijn. De boeren met hun trekkers hebben niet voor problemen gezorgd op de weg, laat de ANWB weten.

Dat de boeren hun oog hebben laten vallen op Schiphol is niet toevallig. Vorige week bleek uit een stuk van juridische adviseurs dat Schiphol mogelijk alleen kan uitbreiden naar 500.000 vluchten per jaar als alle veehouderijen in een straal van 25 kilometer verdwijnen. Boeren vinden dat zij ten opzichte van Schiphol ongelijk behandeld worden. De luchthaven zou vergunningen in de schoot geworpen krijgen die boeren niet eens kunnen aanvragen, klaagt land- en tuinbouworganisatie LTO al langer.

180 melkveebedrijven

,,Het is niet alleen Schiphol, het zijn ook andere bedrijven. Isolatiebedrijf Isover in Noord-Brabant heeft zomaar een vergunning gekregen voor de uitstoot van meer dan 500 ton stikstof”, zegt Kemp. Isover dat dichtbij een natuurgebied zit, krijgt een uitstootvergunning voor 320 ton ammoniak en 865 ton stikstofoxiden, die volgens verschillende landbouwmedia gelijkstaat aan de uitstoot van 180 melkveebedrijven.

Boeren zijn woedend dat er nog steeds een verplichte uitkoopregeling voor boerenbedrijven in de lucht hangt, terwijl de industrie volgens hen wel vergunningen krijgt voor de uitstoot van stikstof en ammoniak. Kemp: ,,Misschien zijn wij nog wel belangrijker dan Schiphol, want wij zorgen voor de voedselvoorziening.”

120 boeren en 100 trekkers

Op de Kruisweg in Rozenburg, een dorp dat aan Schiphol ligt, hebben volgens de organisatie ongeveer 120 boeren vanuit het hele land met 100 trekkers zich verzameld. Rond 10.00 uur zullen ze het koopcontract overhandigen aan de directie van Schiphol.

„We zitten samen met Schiphol natuurlijk in hetzelfde schuitje. Maar men moet niet zo makkelijk denken dat met het opkopen van boeren het probleem is opgelost”, aldus De Jong. Na het overhandigen van het koopcontract volgt er nog een korte toespraak, waarna de boeren naar huis gaan. De organisatie verwacht dat rond 12.00 uur iedereen weer weg is.

Actiegroep Farmers Defence Force is ook op de hoogte van de actie en „draagt deze een warm hart toe”, aldus voorzitter Mark van den Oever.