Drie krakers aangehouden in Utrecht

Binnenland

Politie onderzoekt mogelijk schieten op huis in Den Haag

De politie in Den Haag onderzoekt een mogelijke schietpartij bij een huis in Den Haag aan de Puccinistraat, in de componistenbuurt in het westen van de stad. De woning lijkt mogelijk beschoten in de nacht van vrijdag op zaterdag, agenten zagen ter plekke meerdere gaten in de ramen. Hoe die erin zijn...