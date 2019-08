Leger wordt ingezet voor schouw op hei in zaak-Nicky

Het gaat om een gebied van ongeveer 2 bij 2 kilometer aan de Oostkant van de Brunssummerheide, ter hoogte van de Toeristenweg. Het gebied wordt afgezet. De afzetting gaat om 18.00 uur in en duurt 24 uur.

"Het terrein wordt de avond voor de schouw uitgekamd door militairen van de Landmacht. Zij zullen ervoor zorgen dat de locatie leeg is en dat er ook nergens opname-apparatuur is verborgen", laat het OM in Limburg weten aan RTL Nieuws.

Tijdens deze zogeheten schouw wordt het gebied bezocht door rechters, officieren van justitie, de familie van Nicky Verstappen onder begeleiding van de politie en de verdachte in de zaak, Jos B., met zijn raadsman. De schouw is besloten, pers en publiek zijn niet welkom.

Op de Brunssummerheide werd 21 jaar geleden het lichaam van de 11-jarige jongen gevonden. Hij verdween uit een jeugdkamp, een dag later werd hij dood aangetroffen. Jos B. kwam als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. Hij werd vorig jaar augustus aangehouden.