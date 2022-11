Sprankje hoop voor Nederlandse boeren: ’Brussel overweegt gebruik dierlijke kunstmestvervanger’

Na een discussie van ruim tien jaar staat de Europese Commissie op het punt om zogeheten Renure-meststoffen toe te staan. De ingrediënten voor deze kunstmestvervanger kunnen worden afgevangen bij mestvergisters (groene energie) en waterzuiveringsinstallaties. Nederland is een van de grootste pleitbezorgers van deze innovatieve vondst.

Maar door strenge milieuregels was het alternatief voor kunstmest jarenlang kansloos: Brussel gooide het ’groene wondermiddel’ op een hoop met ’dierlijke mest’. Onterecht, concludeert ook het onderzoeksbureau van de Europese Commissie: de milieueffecten zijn vergelijkbaar met die van klassieke kunstmest.

Dat Brussel binnenkort overstag gaat heeft vooral te maken met de oorlog in Oekraïne: door EU-sancties is de toevoer van kunstmest uit Rusland gestopt en door de hoge gasprijzen is de kunstmestproductie binnen het landenblok onbetaalbaar geworden. De klap voor het Europees voedselsysteem is groot en de gevolgen zijn te merken aan de prijs van een volle boodschappenkar.

Tot grote teleurstelling van minister Piet Adema (Landbouw), CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik en haar VVD-collega Jan Huitema dreigde Brussel ons land uit te sluiten van het gebruik van deze dierlijke kunstmestvervanger. De Commissie was bang voor een negatieve prikkel in de discussie over de omvang van de veestapel.

Gelekte documenten

Maar uit gelekte documenten, in handen van De Telegraaf, blijkt dat de Europese Commissie overweegt om alsnog onder ’strikte voorwaarden’ het gebruik van kunstmestvervangers toe te staan in nitraatgevoelige gebieden. In de ogen van Brussel is zo’n beetje heel Nederland ’nitraatgevoelig’.

Voor Nederlandse boeren gloort er daarmee eindelijk weer een keer hoop. „Het is niet een magische toverstaf”, zegt CDA-delegatieleider Esther de Lange die de kwestie bij de hoogste regionen van de Europese Commissie onder de aandacht heeft gebracht. „Maar na heel veel beperkingen betekent dit weer een beetje ademruimte voor boeren.”

Extra belangrijk

Pas begin 2023 komt er definitief duidelijkheid. Voor Nederlandse boeren is het dossier nu extra belangrijk geworden. Brussel heeft onlangs besloten om een jarenlange uitzondering voor het uitrijden van dierlijk mest af te bouwen. De sector zou daardoor nog afhankelijker worden van peperduur kunstmest. Bovendien moeten veebedrijven door het verdwijnen van de derogatie straks voor tienduizenden euro’s mest afvoeren. Straks kan een deel van die mest mogelijk in eigen land een tweede leven krijgen als groene energie en als kunstmestvervanger.

De Lange: „Dat is ook goed nieuws voor Europa. Nu zijn we voor de productie van kunstmest afhankelijk van grondstoffen van buiten de EU.”