Man jakkert met BMW 170 km/uur langs wegwerkers en is wagen kwijt

Ⓒ Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant

Zevenbergen - Een iets te overmoedige bestuurder in West-Brabant was flink de sjaak na een ritje in zijn BMW op de verbindingsweg tussen de A17 en A59. Met welgeteld 179 kilometer per uur jakkerde hij langs wegwerkzaamheden waar slechts een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur gold.