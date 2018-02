’Hongaarse familie achter seksuele uitbuiting’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je vanaf 13.00 uur onderaan dit artikel.

Voor de Haagse rechtbank begint donderdag het monsterproces tegen de bende mensenhandelaren. Negen van de tien verdachten verschenen donderdag voor de rechtbank in Den Haag, waar het proces begon dat drie weken zal duren.

De slachtoffers werden geworven in Hongarije en kwamen in de Haagse Doubletstraat achter het raam te staan. Volgens het Openbaar Ministerie was dat vooral tussen 2010 en 2013.

De eerste twee verdachten werden in oktober 2014 in Den Haag aangehouden. Uiteindelijk volgden er meer arrestaties in Hongarije, België, Engeland en Frankrijk.

Criminele organisatie en witwassen

De verdachten zijn vier zussen en een broer, hun partners en een kennis. Volgens het OM vormden zij een criminele organisatie, pakweg tussen 2010 en 2014. Ook hebben ze volgens de aanklagers zeker 172.000 euro witgewassen.

De politie heeft in deze zaak samengewerkt met collega’s in België en Hongarije. Ook zouden er vertakkingen van de organisatie zijn naar Duitsland en Oostenrijk.

Prostitutiebranche

De gemeente Den Haag laat weten dat het beleid ten aanzien van de prostitutiebranche de afgelopen jaren flink is aangescherpt. De woordvoerder van burgemeester Krikke laat wel weten dat een recente uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens een flinke tegenslag is voor het adequaat toezicht houden. „Door de uitspraak mag de gemeente geen persoonsgegevens van sekswerkers meer verwerken. Hierdoor moesten we stoppen met de intakegesprekken die konden leiden tot een werkadvies.” De gemeente is in beroep gegaan.