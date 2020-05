Eerste eikenprocessierupsen krijgen brandharen

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De eerste eikenprocessierupsen krijgen nu brandharen en die kunnen bij mensen die ermee in contact komen voor ernstige klachten zorgen. Dat meldt de website Nature Today maandag. Rond 20 mei zullen de eerste karakteristieke nesten zichtbaar worden. „Maar de overlast wordt vooral in juni verwacht. Het is nog niet duidelijk hoe groot het aantal eikenprocessierupsen is.”