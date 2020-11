KNMI waarschuwt voor dichte mist

Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

DE BILT - Het KNMI waarschuwt voor mist in delen van het land, waarbij het zicht 200 meter of minder is. De mist kan „het verkeer belemmeren”, aldus het meteorologisch instituut. Code geel is van kracht in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.