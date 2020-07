’Vroege vakantie in Nederland: slecht weer’

Dat meldt Weeronline. De komende tijd hoeven vakantiegangers ’niet te rekenen op stabiel warm, zonnig en droog zomerweer’, aldus het weerbureau.

Het wordt vooral wisselvallig. Dit weekend wordt het onstuimig met kans op wat regen, en veel bewolking. Wel is het met maxima tussen de 21 en 24 graden vrij warm. Volgende week staat er minder wind, is er meer zon, maar wordt het ook koeler.

„Wie op de camping staat moet rekening houden met koude nachten. Met minima van 7-10 graden is het behoorlijk fris.” Wanneer er weinig wind staat, kan er ’s nachts zelfs vorst aan de grond zijn, aldus Weeronline. De kans daarop is wel klein. Aan het eind van de week stijgen de temperaturen weer tot rond de 20 graden en zal het minder regenen.

Vakantie in eigen land populair

Hoeveel Nederlanders de koe bij de hoorns hebben gevat en vanaf vrijdag al op een camping willen gaan staan, is niet duidelijk. Wel blijkt uit onderzoeken dat een kwart van de mensen die op vakantie gaat, 1,8 miljoen Nederlanders, dat in eigen land doet.

In de tweede helft van juli lijkt het weer een stuk beter te worden.

Bekijk ook: Goedkoop op vakantie in eigen land

Weer vandaag en morgen

Woensdag is het in het zuiden aardig nat. Een regenzone blijft met name ’s ochtends over de regio hangen en kan lokaal tot 30 mm aan regen geven. Hoe noordelijker, hoe droger. Donderdag zijn de rollen omgedraaid. Dan hangen de buien in het noorden, met kans op ’hagel, onweer en lokaal veel regenwater in korte tijd’, aldus Weeronline.

Vrijdag wordt de minst natte dag van de week. Ietwat wisselvallig, bewolkt ook, maar ’prima weer om wat te ondernemen’.