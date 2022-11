EC wil nog strengere milieunormen voor nieuwe auto’s

Eurocommissaris Thierry Breton verwacht dat de nieuwe regels de totale stikstofuitstoot (NOx) van auto’s en bestelwagens met 35 procent kunnen verlagen ten opzichte van de bestaande norm. Voor bussen en vrachtwagens rekent de Fransman zelfs op een halvering. Het dagelijks EU-bestuur geeft toe dat nieuwe voertuigen wel duurder kunnen worden door de eisen.

Sjoemeldiesels

De Euronormen zijn al jaren een succesnummer voor Brussel. De almaar strengere milieuregels hebben innovatie bij fabrikanten aangejaagd en gezorgd voor een steeds schoner wagenpark. De groene feestvreugde werd na de introductie van Euro 6 verpest door het dieselschandaal bij Volkswagen. De Duitse gigant installeerde sjoemelsoftware waardoor uitstoot zogenaamd onder de norm kwam.

In de nieuwe Euro 7-norm komen voor het eerst strengere regels voor elektrische auto’s. Het gaat om eisen voor de levensduur van batterijen. Ook komt er voor het eerst wereldwijd bemoeienis met uitstoot veroorzaakt door banden en remmen.

Milieulobby woedend

De milieulobby is overigens woedend op Brussel. De Europese Commissie heeft de conceptplannen na felle kritiek van fabrikanten afgezwakt. Waarschijnlijk is dit de laatste strengere EU-norm voor auto’s met een verbrandingsmotor. Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die rijden op benzine of diesel.

Naast Cyprus is Nederland het enige land binnen de EU waar de maximumsnelheid op snelwegen overdag 100 km/u is. Het vorige kabinet heeft – na een knieval van de VVD – de snelheid verlaagd vanwege de stikstofcrisis. Rond grote steden wordt een maximumsnelheid van 80 km/u afgedwongen met trajectcontroles vanwege EU-normen voor de luchtkwaliteit. Momenteel heeft de VVD geen plannen om te pleiten voor het opvoeren van de maximumsnelheid, ondanks die belofte in het verkiezingsprogramma.